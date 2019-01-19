''Пускать после 18 лет!'' Новое ужесточение в России разгневало сеть

В Госдуме России разработали законопроект, согласно которому табак и спиртное можно будет продавать лишь в специализированных магазинах. Новшество разозлило пользователей сети.

Авторы законопроекта полагают, что создание особых магазинов поможет уменьшить число спонтанных покупок сигарет и алкоголя, передает НТВ.

"До тех пор, пока алкоголь массово представлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодежь на потребление алкогольной продукции. Если дети до 18 лет не будут видеть эти витрины с алкоголем, то у них в десятки раз снизится интерес к нему", - прояснил один из авторов инициативы депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Предполагается, что алкоголь и табак можно будет продавать только в специализированных магазинах. Войти в них смогут только те, кому уже исполнилось 18 лет. Также там не будет продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции (например, зажигалок). А ночью, когда алкоголь продавать уже нельзя, такие магазины должны будут закрываться.

Инициативу уже поддержали в Минздраве РФ. Главный нарколог министерства Евгений Брюн отметил, что инициативу уже давно обсуждали в ведомстве, а подобный законопроект внесет "свою лепту в оздоровление нации".

Тем не менее в сети очень критично оценили новое ужесточение и подчеркнули, что подростки все равно придумают, как приобрести выпивку, а сам факт запрета послужит причиной для множества спекуляций продавцами.

"Скоро новая профессия будет - привратник специальных магазинов", "Горбачёв уже делал и что...", "Пиваса всегда можно будет на почте купить. Вы что, новости не читаете? Пффф", "Я тогда налажу бизнес по перепродаже детям прямо на выходе из такой точки", "Такое уже было во времена совка", "Молодцы... Нужно еще справки на входе предъявлять от нарколога, рентген и опросный лист от соседей и членов семьи, что с ними согласовано", "Итак алкашек полно, еще хотят открыть", - написали в сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России предложили взымать налог каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов. По их подсчетам, реализация предложенной инициативы способна принести дополнительно около 35 млрд рублей (14,6 млрд грн) в год.

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