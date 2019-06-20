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"Психологическая отметка преодолена": экономист рассказал о важном достижении Украины

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В Украине по результатам первого квартала 2019 года соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту составило 59,12%.

Таким образом, соответствующее соотношение снизилось до пятилетнего минимума, сообщил в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Психологическая отметка в 60% преодолена, по результатам второго квартала соотношение опустится уже до 58%", – подчеркнул он.

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По словам экономиста, основным фактором такого снижения является прирост валового внутреннего продукта Украины.

Соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП составило 59,12%

Соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП составило 59,12%

Соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП составило 59,12%

Соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП составило 59,12%

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ну да есть к чему радоваться хахлам было 60% стало 59.9 ,% коидит дали ВВП вырос. Долг тоже вырос. Только должны теперь больше
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ещё лет 20 и заживём, как при Януковиче. Сухес
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