"Психологическая отметка преодолена": экономист рассказал о важном достижении Украины

В Украине по результатам первого квартала 2019 года соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к валовому внутреннему продукту составило 59,12%.

Таким образом, соответствующее соотношение снизилось до пятилетнего минимума, сообщил в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Психологическая отметка в 60% преодолена, по результатам второго квартала соотношение опустится уже до 58%", – подчеркнул он.

По словам экономиста, основным фактором такого снижения является прирост валового внутреннего продукта Украины.

Соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП составило 59,12%

Соотношение государственного долга и гарантированного государством долга к ВВП составило 59,12%

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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