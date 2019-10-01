"Прожить невозможно": Гончарук заявил о необходимости повысить прожиточный минимум

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше.

"Для того, чтобы 10 млн украинцев получили достойный минимальный уровень обеспечения, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был как минимум вдвое больше", – сообщил Гончарук, передает УНИАН.

По его словам, на прожиточный минимум до 2 тыс. грн сегодня прожить невозможно.

"В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку достойно себя чувствовать. А это значит, что государству нужно определить, каким на самом деле должен быть прожиточный минимум. Но возникает другая проблема, поскольку, признавая уровень бедности, мы, как государство, должны понимать откуда эти деньги взять", – заявил Гончарук.

Премьер-министр отметил, что основной путь к преодолению бедности – это экономический рост.

Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальна заработная плата в 2020 году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни. Об этом свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!