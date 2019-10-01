Главная Новости
1 октября • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Прожить невозможно": Гончарук заявил о необходимости повысить прожиточный минимум

3.2т Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше.

"Для того, чтобы 10 млн украинцев получили достойный минимальный уровень обеспечения, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был как минимум вдвое больше", – сообщил Гончарук, передает УНИАН.

По его словам, на прожиточный минимум до 2 тыс. грн сегодня прожить невозможно.

Новости
"Это неправда!" Гончарук развенчал "зраду" вокруг нового транша МВФ

"В реальной жизни этот прожиточный минимум не позволяет человеку достойно себя чувствовать. А это значит, что государству нужно определить, каким на самом деле должен быть прожиточный минимум. Но возникает другая проблема, поскольку, признавая уровень бедности, мы, как государство, должны понимать откуда эти деньги взять", – заявил Гончарук.

Премьер-министр отметил, что основной путь к преодолению бедности – это экономический рост.

Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше

Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине должен быть вдвое выше

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минимальна заработная плата в 2020 году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни. Об этом свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
6
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Все просто : зростає ВВП - зростають зарплати середніх українців - зростають відрахування - зростають пенсії та допомоги. Кредити можуть братися тільки на прибутковий бізнес.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel