"Просто шок": в Крыму забили тревогу из-за массовой миграции в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию – местным проще ехать работать и учиться в Краснодар, чем в Симферополь.

"Вот что интересно, так это реакция крымчан, кто впервые поехал в Россию. Для некоторых это просто шок – хорошие дороги, развитая инфраструктура, как банковская, так и торговая, цены существенно ниже крымских", – сообщил блогер Александр Горный в комментарии "Эху Москвы".

По его словам, многие отмечают, что даже по внешним признакам жизнь в Краснодарском крае на порядок лучше, чем в Крыму.

Горный также подчеркнул, что жителям Керчи в этом случае повезло гораздо больше – из-за Крымского моста они стали "ближе к России".

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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