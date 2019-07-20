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"Просто шок": в Крыму забили тревогу из-за массовой миграции в Россию

11.3т Читать материал на украинском

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию – местным проще ехать работать и учиться в Краснодар, чем в Симферополь.

"Вот что интересно, так это реакция крымчан, кто впервые поехал в Россию. Для некоторых это просто шок – хорошие дороги, развитая инфраструктура, как банковская, так и торговая, цены существенно ниже крымских", – сообщил блогер Александр Горный в комментарии "Эху Москвы".

По его словам, многие отмечают, что даже по внешним признакам жизнь в Краснодарском крае на порядок лучше, чем в Крыму.

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Горный также подчеркнул, что жителям Керчи в этом случае повезло гораздо больше – из-за Крымского моста они стали "ближе к России".

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Жители оккупированного Крыма мигрируют в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Slava Slava
Slava Slava
Путин умышленно сделал в Крыму плохие условия, чтоб местные выехали в рашу, и в Крыму сделать военную базу. Мерзкий карлик
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тонкий и красивый троллинг Украины...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Так невозможно за пять лет восстановить то, что разрушали 28 лет. И даже сейчас, на Крым деньги выделяют, и федеральные проекты все выполняются, а местная власть живет по старинке - побольше своровать, а остальное сделать как попало.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Kirlackaj Viola, штобы это понять, нужно такое устройство как мозги, так шта не утруждайся здесь что-то кому-то объяснить
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