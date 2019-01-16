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''Умираю от голода'': в сети жестко высмеяли Россию за ''сенсацию'' об Украине

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В России пропагандистские СМИ предприняли новую попытку рассказать сказку про Украину, которая останется без газа. При этом в Москве не учли одного важного факта.

Как сказано в материале "Южного курьера", в России продолжают поддерживать пропагандистский тренд о том, что “Украина замерзнет” и на этот раз с акцентом на выборы.

"Российские эксперты сделали вывод, что с учетом того, что отбор газа из ПХГ с начала отопительного сезона составил 4,1 млрд кубометров, что в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году и при учете сохранения в ПХГ неприкасаемыми запасы в 5-6 млрд кубометров, для поддержания давления в ГТС, к выборам президента в Украине закончится газ", - сообщил автор текста Александр Коваленко.

Он отметил, что таким образом с помощью одного только вброса Москва осуществила "пропаганду в кубе": "напомнили про “холодомор”, снова уменьшили значимость и историчность Томоса, и подогрели интерес к выборам президента Украины.

Журналист подчеркнул, что развенчать слова пропагандистов можно с помощью официальной статистики о добыче собственного газа в Украине.

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"Ежемесячно из ПХГ отбирается в среднем 1,4 млрд кубометров газа. При этом, это грубый подсчет, ведь температурный режим по стране не одинаковый и играют роль факторы, как потеплений, так и похолоданий. К примеру, в октябре и ноябре отбор был намного меньше, чем в декабре и январе. Но, даже учитывая лишь усреднённый показатель за каждый месяц, мы получаем в итоге значение собственной добычи природного газа Украиной, выше ежемесячного отбора, используемого российской пропагандой для нагнетания", - сделал вывод автор материала.

Он также добавил, что цифры приведены без учета импорта из Словакии (в среднем 500 млн кубометров в месяц), из Венгрии (до 300 млн кубометров в месяц) и Польши (до 60 млн кубометров в месяц).

"А потому, старания кремлевской пропаганды как всегда оказались впустую, ведь голословности словоблудов внемлют лишь темные массы. Массы – далекие от сухих цифр и данных. Собственно, да – снова не замёрзнем", - заключил Коваленко.

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Ситуация вызвала широкий резонанс в сети. Пользователи оставили множество саркастичных комментариев: "Математика - сложная наука, российский патриот не обязан ею владеть", "Два дебила", "Не спугните зарождение разума у животных. Это так тяжело им даётся", "Я завтра решил замёрзнуть, а сейчас умираю от голода. Мариуполь. Жду на Раша тв".

''Умираю от голода'': в сети жестко высмеяли Россию за ''сенсацию'' об Украине
''Умираю от голода'': в сети жестко высмеяли Россию за ''сенсацию'' об Украине
''Умираю от голода'': в сети жестко высмеяли Россию за ''сенсацию'' об Украине
''Умираю от голода'': в сети жестко высмеяли Россию за ''сенсацию'' об Украине
''Умираю от голода'': в сети жестко высмеяли Россию за ''сенсацию'' об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявляла, что задержка начала отопительного сезона в некоторых городах Украины якобы была связана с отказом от газа из страны-агрессора, а не с долговыми разбирательствами "Нафтогаза Украины" и региональных теплообеспечивающих предприятий. Кроме того, она устрашающе назвала ситуацию в Украине тотальным коллапсом.

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Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссиягазсоцсети
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Молодец Скобеева...мочит красиво идиотов
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Andreevski Andrey, ну, тебя же не замочила ))) Так что не такая эта сука и "молодец"!
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