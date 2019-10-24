Прокуратура Киева накрыла один из крупнейших интернет-магазинов косметики и парфюмерии

Прокуратура Киева разоблачила должностных лиц частных компаний, которые при реализации иностранной парфюмерии и косметики уклонялись от уплаты налогов.

Следствие установило, что источниками получения товаров были международные почтовые отправления, оформленные на группу физических лиц во избежание таможенного оформления этих товаров, говорится на сайте ГПУ.

"В дальнейшем товары аккумулировались на складских помещениях нескольких предприятий и централизованно реализовались через подконтрольных физических лиц, а также интернет-магазины без отражения в официальной налоговой отчетности предприятий вопреки установленному законодательством Украины порядке", – сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе расследования провели ряд обысков в складских и офисных помещениях указанных предприятий, расположенных на территории города Киева, Киевской области и других городов.

Во время обысков изъяли большое количество парфюмерии, косметических изделий и других товаров на общую сумму более 20 млн гривен, печати предприятий, документы черновой бухгалтерии, первичные финансово-хозяйственные документы и наличные средства в сумме 1,6 млн гривен.

Представители прокуратуры отметили, что в настоящее время следствие продолжается – устанавливается размер причиненного государству ущерба.

Прокуратура Киева разоблачила должностных лиц частных компаний, которые при реализации иностранной парфюмерии и косметики уклонялись от уплаты налогов Прокуратура Киева

Прокуратура Киева разоблачила должностных лиц частных компаний, которые при реализации иностранной парфюмерии и косметики уклонялись от уплаты налогов Прокуратура Киева

Прокуратура Киева разоблачила должностных лиц частных компаний, которые при реализации иностранной парфюмерии и косметики уклонялись от уплаты налогов Прокуратура Киева

Прокуратура Киева разоблачила должностных лиц частных компаний, которые при реализации иностранной парфюмерии и косметики уклонялись от уплаты налогов Прокуратура Киева

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