Произошла утечка информации, – 'Нафтогаз' о скандальном аудите

В "Нафтогазе" назвали утечкой информации публикацию в СМИ результатов финансового аудита компании. Проверка информации показала, что финансовая отчетность соответствует законодательству Украины и международным стандартам.

Результаты проверки выводов Государственной аудиторской службы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.10.2018 по 31.12.2019 опубликованы на сайте НАК.

В "Нафтогазе" считают, что публикация результатов проверки произошла из-за утечки информации. "Комитет отметил, что Нафтогаз действует согласно законодательству Украины и составляет отчетность по международным стандартам финансовой отчетности", – отметили в компании.

В НАК прокомментировали три аспекта, освещенные в СМИ.

Начисление резерва сомнительных долгов.

Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки (резерв сомнительных долгов) соответствует МСФО 9 "Финансовые инструменты", который группа применяет с 1 января 2018 года.

"Независимым аудитором Deloitte было предоставлено заключение и отчет по обзору промежуточной финансовой отчетности, которые есть в публичном доступе. Утверждалось, что такой резерв может начисляться только при условии утверждения финансовых планов Кабинетом министров. К сожалению, КМУ не принял решение о финансовом плане "Нафтогаза" 2018 год. Корни проблемы, конечно, в том, что некоторые потребители не платят за поставленный нами газ. Если бы эти потребители рассчитались за газ "Нафтогаз" сделал бы большие отчисления в государственный бюджет", – говорится в заявлении.

Отображение штрафов, пени и неустойки

В "Нафтогазе" заявили, что начисленные штрафы, пеня и неустойка отражаются после получения денежных средств.

"Дебиторская задолженность по расчетам по уплате штрафов, пени и неустойки не соответствует определению терминов "актив" и "доход", приведенным в концептуальной основе финансовой отчетности. Независимым аудитором Deloitte было предоставлено заключение и отчет по обзору промежуточной финансовой отчетности, обнародованных на веб сайте компании" – отметили в компании.

Своевременная выплата дивидендов

"Согласно украинскому законодательству, компания перечислила в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли до 30 июня 2019 года. В связи с несвоевременным обнародованием постановления КМУ об отчислении 90% чистой прибыли на выплату дивидендов дополнительная выплата дивидендов состоялась после определенной законом даты" – добавили в "Нафтогазе".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.

На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".

8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.

Впоследствии Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.