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23 сентября • обновлено в 10:09
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"Программа с МВФ не последняя": Украине предсказали новый кризис

1.5т Читать материал на украинском

Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Виктор Скаршевский, комментируя заявление министров финансов Оксаны Маркаровой о том, что новая кредитная программа может стать последней.

"Могу сказать однозначно, что это не последняя программа с МВФ, если будет продолжаться такая же политика. Потому что в ближайшие год-полтора будет либо мировой финансовый кризис, либо очень резкое ухудшение внешних условий – я имею в виду мировые цены на основные украинские экспортные товары: металл, руду, зерно", – предупредил эксперт.

При таком сценарии, пояснил он, в Украине опять возобновятся девальвационные процессы.

"Может быть инфляция, падение экономики. Все зависит от глубины внешних факторов. И тогда Украина еще раз обратится к МВФ за помощью. Как это было в 2008-2009 годах, как это было в 2014-2015 годах", – спрогнозировал Скаршевский.

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Он напомнил, что Украина уже 20 лет пользуется кредитами МВФ. Однако, по его мнению, украинской экономике не нужна новая программа, о которой сейчас идут переговоры.

"Нужны ли нам деньги МВФ сейчас? Нет, не нужны. Нужно ли нам сотрудничество в такой форме с МВФ? Тоже не нужно. Потому что если мы будем продолжать сотрудничать с МВФ в такой форме, с такими же условиями, то никакого прорывного роста в украинской экономике не будет", – объяснил экономист.

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Скаршевский добавил, что, по информации Bloomberg, речь идет о 3-летней программе расширенного финансирования на 5 млрд долларов.

"Сейчас у нас программа stand-by, это краткосрочная программа с минимальным набором условий и критериев. А будет расширенная – там будет записана и приватизация, и рынок земли, и дефицит бюджета, и по банковской сфере будет много (условий. – Ред.). Кстати, НБУ и банковская сфера в меморандумах занимают около трети всех условий", – отметил он.

При этом, убежден эксперт, новая программа обернется "простым рефинансированием".

"Применим простейшую арифметику. Какую сумму Украина должна выплатить, чтобы погасить долги МВФ за три года? С удивлением для себя обнаруживаем – 5 млрд долларов. Т.е. это получается простейшее рефинансирование. Взять, чтобы отдать", – разъяснил Скаршевский.

Кредиты МВФ для Украины

Кредиты МВФ для Украины

slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

При этом министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.

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Темы
транш МВФ Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виктор Скаршевский
Место
Украина
Теги
МВФ кредит Экономика Украины
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Дудко Олег
Дудко Олег
МВФ агенты Путина, все кредиты брал Порох, пусть он и возвращает.
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филипп филипыч
филипп филипыч
а что кто то рассчитывал что европа старается исключительно ради неньки и всегда какает фиалками?)) наивные. любая страна с сильной экономикой действует только в своих интересах. если бы она действовала иначе то она бы не была страной с сильной экономикой. это же элементарно, майдановцы))
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