Продажа государственных земель: у Порошенко поставили жесткий ультиматум

"Европейская Солидарность" готова поддержать принятие закона о земле в том случае, если в документе будет предусмотрен запрет на продажу государственной земли.

Об этом после согласительного совета заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

В частности, ЕС также настаивает, чтобы были приняты во внимание те поправки, которые были предложены депутатами фракции с целью сделать рынок земли прозрачным, доступным прежде всего для мелких фермеров, обезопасить его от чрезмерной концентрации и отмывания сомнительных средств.

"Европейская Солидарность" в этих условиях категорически против продажи государственной земли. Мы готовы поддержать открытие рынка земли для того, чтобы владельцы земельных паев, которые являются ими уже более 20 лет, имели возможность распоряжаться своей собственностью. Но государственная собственность – 11,5 млн государственной земли, коммунальная, муниципальная собственность точно не должно продаваться сейчас в этих условиях", – отметил Порошенко.

"Поэтому сейчас де-факто ультиматимумом является то, чтобыустановить жесткий запрет продажи государственной земли в этом законе. Государственная земля должна в этих условиях оставаться государственной без ограничений сроков", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Он отметил, что в понедельник профильный комитет должен рассматривать поправки к закону о земле, и от его результатов будет зависеть голосования на заседании.

Петр Порошенко

"Пока нам сказали, что наконец решили пойти на встречу и запретить продажу государственной и муниципальной земли, обеспечить проверку чистоты средств, используемых в рынке земли. Обеспечить введение земельного кадастра всех необходимых документов для защиты крестьян, для того, чтобы через минимальную цену защитить интересы человека в деревне. И я твердо убежден, что партия "Европейская Солидарность" добьется указанных результатов и мы определимся относительно голосования по этому важному закону", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый украинец по закону имеет право получить до двух гектаров земли. А после того, как земельная реформа вступит в силу, полученный пай можно будет продать. Мы рассказывали о том, кто и как может бесплатно получить землю в Украине.

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