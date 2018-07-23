ПриватБанк vs Коломойский: всплыла тайная связь олигарха с Януковичем

Судебный процесс в Лондоне по иску украинского правительства в лице "Приватбанка" против олигархов и бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова получил новый поворот.

Как сообщил журналист Иван Пальчевский на своей странице в Facebook, уже на этой неделе, ориентировочно 25 июля, начнется слушание по поводу законности "заморозки" активов олигархов по всему миру.

"Если претензии экс-собственников ПриватБанка будут отклонены, то активы останутся замороженными до разбирательства по сути (не ранее 2020 года)", - отметил Пальчевский.

Коломойский и Янукович YouTube

По его информации, юристы бывших владельцев Приватбанка косвенно связаны с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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"Так, Боголюбова представляет американская компания Skadden, в которой до прошлого года работал такой себе Алекс Ван дер Зваан. Он является зятем совладельца Альфа-Групп Германа Хана и стал первым осужденным по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. А во времена Януковича Skadden нанимали, чтобы дать оценку приговору Юлии Тимошенко. Тогда компанию представлял как раз Ван дер Зваан", - сообщил журналист.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, Коломойский и Боголюбов оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска ПриватБанка, поданного в декабре 2017 года.

По его данным, предварительные слушания по соответствующему заявлению стартуют 25 июля и продлятся пять-семь дней.

Отмечается, что окончательное решение по поводу снятия заморозки с активов олигархов будет принято в октябре 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Высокий Суд Англии приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире.

Сам Коломойский тогда прокомментировал решение Высокого суда Англии так: "Это временный арест на время рассмотрения дела в суде".

Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.

4 июля Верховный Суд подтвердил обязательства ПриватБанка по кредитам рефинансирования, предоставленным НБУ, поставив точку в длительном споре.