ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере в сети

В Украине мошенники нашли новый способ забрать деньги у людей, которые пользуются карточками ПриватБанка.

В частности, злоумышленники создали фейковый аккаунт в Instagram, где объявили об акции, в рамках которой первым 10 тысячам подписчиков обещают выплатить по 500 гривен в обмен на номер карты, сообщает UBR.

По словам руководителя направления инноваций в ПриватБанке Егора Аветисова, люди отправляют свои деньги и реквизиты карт мошенникам, а потом приходят на официальный аккаунт финучреждения и говорят, что они выполнили условия акции.

Желающих получить деньги нашлось уже 6,4 тысячи человек. Еще около 670 выполнили условия мошеннической акции и подписались на канал банка в Telegram. Также злоумышленники требовали опубликовать сториз в Instagram со ссылкой на поддельный аккаунт, а номер карты выслать в личных сообщениях.

Мошеннический аккаунт социальная сеть еще не заблокировала.

При этом в ПриватБанке подчеркнули, что не будут возмещать ущерб тем, кто повелся на уловку аферистов.

"Чтобы не терять деньги людям важно запомнить, что банки не выманивают у клиентов средства через соцсети, и меньше обращать внимание на подобные выпады жуликов. Но, если человек уже ошибся и данные платежной карты разглашены, то, конечно же, лучше обратиться в отделение и ее перевыпустить", – резюмировал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

UBR

UBR

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев. Также эксперты объяснили, как обезопасить себя от мошенников.