ПриватБанк неожиданно подал на Коломойского в новый суд

ПриватБанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) против бывшего владельца финучреждения Игоря Коломойского, а также компаний, которые с ним связаны.

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая. Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует. Отмечается, что банк обвиняет олигарха в отмывании миллиардов с помощью компании штата Делавэр.

Ресурс Law360 утверждает, что среди ответчиков есть также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы – Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

В своем заявлении ПриватБанк указал о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает юридический ресурс. Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, ПриватБанк обвиняет всех причастных в несправедливом обогащении, мошеннических переводах, гражданском сговоре и alter-ego liability (вопросы "корпоративной вуали". – Ред.).

ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams&Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP.

Игорь Коломойский

Позже в ПриватБанке объяснили причину подачи иска по возмещению убытков на несколько сотен миллионов долларов.

"ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лабером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США, в деятельности которых указанные физические лица принимают и принимали участие", – сообщает банк.

Основанием для иска является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в Штатах, стоимостью в сотни миллионов долларов США, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком до национализации.

"Следуя своей заявленной стратегии по истребованию в судебном порядке возмещения убытков, которые были нанесены банку до его национализации... это производство в Соединенных Штатах Америки является последним по времени из ряда международных правовых мер, которые ПриватБанк принимает с целью привлечения своих бывших собственников и связанных с ними других лиц к ответственности за убытки, которые были нанесены банку. ПриватБанк неукоснительно следует реализации указанных мер для получения возмещения нанесенных ему убытков", – сказано в заявлении.

По данным источника "Зеркала недели", в четверг, 23 мая, представитель посольства США должен встретиться с правлением ПриватБанка в Днепре.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!