Субсидию не дадут? В Украине развенчали популярный миф о монетизации

В марте 2019 года в Украине запустили монетизацию субсидий на жилищно-коммунальные услуги. За три месяца реформа уже дала результаты - население стало меньше потреблять газа, электричества и воды.

Как сказано в материале "Сегодня", в Минсоцполитики разоблачили популярный миф о том, что якобы нормы потребления газа, света или воды нужно использовать полностью — иначе не дадут субсидию. Подчеркивается, что неиспользованные нормы никак не отображаются на том, будет ли помощь предоставлена в будущем.

Объем субсидии рассчитывается по специальной формуле, которая дает преимущества семьям с маленьким доходом: им государство выделит большую помощь для оплаты коммунальных услуг.

Отмечается, что первые месяцы работы проекта показывают успехи. "Я уже всю семью приучила "прикручивать". Благо, погода в марте и апреле была относительно теплая, так что платежки за отопление вышли небольшие, а субсидия до конца отопительного сезона — приличная. Так что удалось отложить немного на летний отдых", — делится 58-летняя Татьяна Федоровна из Константиновки на Донетчине своим опытом управления монетизированной субсидией.

В правительстве подчеркивают: монетизация субсидий — проект в том числе и доверия, и сотрудничества с гражданами. Что касается сферы ЖКХ, то благодаря монетизированным субсидиям люди получают стимул бережно относиться к энергоресурсам. Ведь тогда получатели смогут экономить и освобождать средства, которые смогут потратить на свои нужды.

"Обычно у меня слишком много забирали платежки за свет. Разобрался и понял, что проблема в старом холодильнике, который стоит еще с 90-х. Взял новый в кредит, теперь за электричество плачу гораздо меньше, а из сэкономленных субсидионных денег буду гасить долг понемногу", - рассказал харьковчанин Павел.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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