Пристайко категорически ответил о поставках воды в Крым

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым.

"Наша позиция остается неизменной – мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым. Сейчас она в оккупации", – сообщил Пристайко в комментарии OBOZREVATEL.

Он отметил, что согласно всем международным конвенциям, удерживать захваченную территорию должна страна-оккупант.

"Об этом мы как раз и говорим Российской Федерации – убирайтесь с территории и мы восстановим все мирным путем", – добавил Пристайко.

Министр иностранных дел также обратил внимание на проблемы оккупированного полуострова.

"Вы понимаете, насколько многогранная проблема Крыма. Множество проблем – от человеческих и заканчивая экономическими. Есть проблемы захваченных наших предприятий, судебные вопросы", – резюмировал Пристайко.

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