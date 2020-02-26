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26 февраля • обновлено в 13:43
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Пристайко категорически ответил о поставках воды в Крым

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым.

"Наша позиция остается неизменной – мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым. Сейчас она в оккупации", – сообщил Пристайко в комментарии OBOZREVATEL.

Он отметил, что согласно всем международным конвенциям, удерживать захваченную территорию должна страна-оккупант.

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"Об этом мы как раз и говорим Российской Федерации – убирайтесь с территории и мы восстановим все мирным путем", – добавил Пристайко.

Министр иностранных дел также обратил внимание на проблемы оккупированного полуострова.

"Вы понимаете, насколько многогранная проблема Крыма. Множество проблем – от человеческих и заканчивая экономическими. Есть проблемы захваченных наших предприятий, судебные вопросы", – резюмировал Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Блокада Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Блокада Крыма Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым Крым без воды
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Блин! а ведь реально вас никто и не просил!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"что согласно всем международным конвенциям, удерживать захваченную территорию должна страна-оккупант." Вроде через месяц этот деятель анонсировал сегодня нормандский формат.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вас никто и не просил
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