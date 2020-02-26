Пристайко категорически ответил о поставках воды в Крым

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина не будет поставлять воду в оккупированный Крым.
"Наша позиция остается неизменной – мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым. Сейчас она в оккупации", – сообщил Пристайко в комментарии OBOZREVATEL.
Он отметил, что согласно всем международным конвенциям, удерживать захваченную территорию должна страна-оккупант.
"Об этом мы как раз и говорим Российской Федерации – убирайтесь с территории и мы восстановим все мирным путем", – добавил Пристайко.
Министр иностранных дел также обратил внимание на проблемы оккупированного полуострова.
"Вы понимаете, насколько многогранная проблема Крыма. Множество проблем – от человеческих и заканчивая экономическими. Есть проблемы захваченных наших предприятий, судебные вопросы", – резюмировал Пристайко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
Слова Арахамии вызвали бурную дискуссию как среди политиков, так и в социальных сетях.
Например, Рефат Чубаров раскритиковал позицию нардепа, а первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым.
Украинский дипломат Владимир Огрызко также заявил, что Украина действительно может пойти на сделку с Россией для восстановления водоснабжения для аннексированного Крыма.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не будет идти на уступки по оккупированному ею Донбассу в обмен на поставки воды для аннексированного Крыма.
Арахамия позже оправдался за свои слова, заявив, что идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса якобы не его, а он с ней лишь согласился.
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