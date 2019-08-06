"Украли эти деньги сами": "ДНР" подловили на наглом вранье

Террористы "ДНР" заявили, что якобы выплачивают жителям подконтрольных Украине районов больше 1 млн руб. (395 тыс. грн) помощи в неделю.

Об этом написал на своей странице в Twitter блогер из Донецка Денис Казанский. Он также подчеркнул, что террористы не предоставили никаких доказательств в подтверждение этой информации.

"ДНРовские сайты сообщают, что боевики якобы выплачивают жителям подконтрольных Украине районов больше 1 млн руб помощи в неделю. Никаких доказательств конечно же нет. То есть, либо просто врут, либо украли эти деньги сами. А кто-то же ведётся на такой примитивный разводняк", - сказано в сообщении.

ДНРовские сайты сообщают, что боевики якобы выплачивают жителям подконтрольных Украине районов больше 1 млн руб помощи в неделю.



Никаких доказательств конечно же нет. То есть, либо просто врут, либо украли эти деньги сами.



А кто-то же ведётся на такой примитивный разводняк pic.twitter.com/DLA0VElsni — Денис Казанський (@den_kazansky) August 5, 2019

Пользователи гневно отреагировали на такую информацию: "Они сами поняли что сказали?", "Да, нормально Пух придумал как спи@деть бабки у пуйла: ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ХУНТЫ! Гений коррупции! Достойный ученик Мавроди! Герой Украины! Маршал экономических войск!", "Главное, что в рублях...", "Три шашлыка, две..., нет, три бутылки вина в пропасть...", "В дэнэрэ привыкли верить на слово", "А какой вообще бюджет у "ДНР"? - Две бутылки водки, пачка сигарет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее донецкий блогер рассказал об опасной контрабанде из России. По его словам, скоро там появятся "ходячие мертвецы".

Также стало известно, что в "ДНР" набирают новые отряды в "ополчения", обещая службу в Донецке, зарплату и даже российский паспорт.

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