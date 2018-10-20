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/Новости экономики

''Учитесь экономить'': Россию предупредили об угрозе от обвала рубля

8.7тЧитать материал на украинском

Россиянам придется научиться экономить и жить по средствам из-за обвала рубля. Эта ситуация вместе с повышением НДС может спровоцировать резкое повышение цен.

Как сказано в материале Газета.ru, ослабление рубля уже оказывает "значимое" влияние на цены — дорожают как продукты, так и непродовольственные товары и услуги.

Отмечается, что в 2019 году к нестабильности на валютном рынке прибавится также повышение НДС. Это приведет к росту стоимости многих товаров на 6-7%, считают эксперты. Инфляция будет выше 5%.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, многие товары в следующем году подорожают на 7-8%, а инфляция будет находится на уровне 5% и выше.

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Как пояснил аналитик компании "Финам" Алексей Коренев, в результате россиянам придется "учиться экономить и жить по средствам" в следующем году.

Эксперт ожидает, что многие россияне откажутся от покупки новых автомобилей и перейдут на покупки бывших в употреблении, большей популярностью будет пользоваться секонд-хенды и товары из дискаунтеров. Откажутся россияне и от части зарубежных поездок — например, от дорогостоящих поездок в Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее.

Читайте все новости по теме "Падение рубля в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Объекты
Россиясанкции инфляциякурс валют
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапы, не верьте, это чёс. Великий экономист Пыня сказал, что санкции вам н пользу, а чем выше курс доллара, тем вы богаче, длбйбы
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
UaDonetsk Umka, ну мы будем на хохлов смотреть и завидовать,ты как каждые выходные у Видень на смачну каву летаешь?
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ТАК ЭТО ВСЁ УЖЕ ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ
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