''Учитесь экономить'': Россию предупредили об угрозе от обвала рубля

Россиянам придется научиться экономить и жить по средствам из-за обвала рубля. Эта ситуация вместе с повышением НДС может спровоцировать резкое повышение цен.

Как сказано в материале Газета.ru, ослабление рубля уже оказывает "значимое" влияние на цены — дорожают как продукты, так и непродовольственные товары и услуги.

Отмечается, что в 2019 году к нестабильности на валютном рынке прибавится также повышение НДС. Это приведет к росту стоимости многих товаров на 6-7%, считают эксперты. Инфляция будет выше 5%.

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, многие товары в следующем году подорожают на 7-8%, а инфляция будет находится на уровне 5% и выше.

Как пояснил аналитик компании "Финам" Алексей Коренев, в результате россиянам придется "учиться экономить и жить по средствам" в следующем году.

Эксперт ожидает, что многие россияне откажутся от покупки новых автомобилей и перейдут на покупки бывших в употреблении, большей популярностью будет пользоваться секонд-хенды и товары из дискаунтеров. Откажутся россияне и от части зарубежных поездок — например, от дорогостоящих поездок в Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее.