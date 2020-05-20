Премии медикам за COVID-19 полностью перечислены, вопрос закрыт - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о премии медикам, которые борются с COVID-19, полностью закрыт. В 15-ти областях за март средства выплатили в полной мере.

Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю годовщины своего президентства. По его словам, правительство сдержало обещание и перечислило средства на области.

"Мы обеспечили медиков денежными премиями за март. Как я и обещал во всех областях медикам выплатили деньги... В 15-ти областях полностью выплачены суммы в тех рамках, о которых я докладывал и обещал. Все медицинские работники, которые боролись с COVID- 19 получили денежные надбавки. Все эти средства были полностью перечислены из бюджета, который сегодня направлен на поддержку медицины. Этот вопрос закрыт", – сказал президент.

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Он подытожил, что уже в ближайшее время государство перечислит средства на выплату премий медицинским работникам и за апрель.

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Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 мая заявил, что медикам перечислили премии за март, введенные за усиленную борьбу с пандемией коронавируса.

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