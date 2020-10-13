Штрафы за нарушение карантина хотят повысить до 50 тысяч грн

В Украине планируют повысить штрафы для предпринимателей за несоблюдение карантина. Речь идет о взыскании от 31 до 51 тыс. гривен за одно нарушение.

Об этом заявил "Громадському радіо" народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. По его словам, в Верховную Раду во время следующей сессии внесут соответствующий законопроект.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, это неправильно, экономика не выдержит еще одного локдауна", – пояснил глава комитета.

Радуцкий добавил, что на совещании у президента подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете. Он также отметил, что основной целью совещания было уменьшение количества больных и не допустить ситуацию, при которой страна вернется к локдауну.

Напомним, что за средства из специально созданного Фонда борьбы с COVID-19 до сих пор не приобрели ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, которые нужны больным с тяжелым течением коронавируса. В то же время с уже потраченных 25 млрд грн больше ушло на дороги, помощь безработным и выплаты медикам, полицейским и работникам Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет количество выявленных случаев заражения коронавирусом, что уже в ближайшее время может привести к новому усилению ограничений. Жесткого локдауна, как это было в марте-мае, уверены эксперты, не будет, но в то же время ограничений так или иначе не избежать.

Кроме того, на этот раз новые решения могут привести к укреплению гривны, а не девальвации, как это было несколько месяцев назад.