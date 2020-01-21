Главная Новости
21 января • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Предложат легализировать коррупцию!" Розенко разгромил законопроект "О труде"

1.2т
Читать материал на украинском

Правительственный законопроект "О труде" приведет к усилению эмиграции украинцев.

Об этом в Facebook заявил бывший вице-премьер-министр и экс-министр социальной политики Павел Розенко, призвав власть "стать на защиту украинцев, если их трудовые права нарушаются".

"Но сейчас правительство пошло совсем другой дорогой. Мол, трудовые права работников все равно нарушаются, то давайте просто узаконим это. Ну какая разница? Правда?

Боюсь, что следующим шагом правительства будет предложение легализации коррупции в Украине! Ведь "все равно взятки берут, то чего бы это тогда не легализовать". Странная логика... Правда? Но почему-то "трудовое рабство" украинцев власть не против узаконить", – возмутился он.

Новости
Больше половины украинцев работают нелегально: Милованов пояснил план борьбы

Павел Розенко

Павел Розенко

Напомним, совсем скоро украинцы могут начать работать по-новому. По крайней мере, если новый проект закона Трудового кодекса от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства примут народные депутаты.

Кабмин подготовил план по социальным гарантиям, минимальной зарплате, обновленных правах для работника и работодателя, введении трудовых договоров и многом другом. Подробнее о новшествах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Работа в Украине Трудовая миграция из Украины
Персона
Павел Розенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
если явление трудно побороть,его нужно возглавить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги