"Предложат легализировать коррупцию!" Розенко разгромил законопроект "О труде"

Правительственный законопроект "О труде" приведет к усилению эмиграции украинцев.

Об этом в Facebook заявил бывший вице-премьер-министр и экс-министр социальной политики Павел Розенко, призвав власть "стать на защиту украинцев, если их трудовые права нарушаются".

"Но сейчас правительство пошло совсем другой дорогой. Мол, трудовые права работников все равно нарушаются, то давайте просто узаконим это. Ну какая разница? Правда?

Боюсь, что следующим шагом правительства будет предложение легализации коррупции в Украине! Ведь "все равно взятки берут, то чего бы это тогда не легализовать". Странная логика... Правда? Но почему-то "трудовое рабство" украинцев власть не против узаконить", – возмутился он.

Павел Розенко

Напомним, совсем скоро украинцы могут начать работать по-новому. По крайней мере, если новый проект закона Трудового кодекса от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства примут народные депутаты.

Кабмин подготовил план по социальным гарантиям, минимальной зарплате, обновленных правах для работника и работодателя, введении трудовых договоров и многом другом. Подробнее о новшествах – читайте в материале OBOZREVATEL.

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