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20 сентября • обновлено в 15:59
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"Появляются санитары леса": Коломойский описал способ избавления от рейдерства

1.3т Читать материал на украинском

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.

Об этом он рассказал во время участия в форуме Yalta European Strategy в рамках интервью изданию "The Page". Бизнесмен также подчеркнул, что не считает рейдерство положительным явлением.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

twitter.com

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"Рейдерство – это проблема, а рейдеры – это своеобразные санитары леса. Если на каком-то предприятии или в корпоративной структуре, или между акционерами существуют проблемы, то сразу появляются рейдеры. Это надуманная проблема. Пусть министр юстиции сделает некоторые изменения в какие-то законодательные акты, в процедуру и все остальные вещи. Вообще ничего страшного нет", - заявил он.

По словам Коломойского, проблема рейдерских захватов возникает в случае наличия проблем у бизнеса.

"Появляется какой-нибудь хищник, который рейдерит предприятие. О чем это говорит? Что у предприятия есть проблемы. Проблемы между акционерами, проблемы с законодательством, проблемы с налоговой, проблемы еще с кем-то. И появляются так называемые санитары леса. Я не называю это положительным явлением. Я просто констатирую факт", - подчеркивает предприниматель.

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Коломойский положительно оценил результаты работы монобольшинства в новой Верховной Раде.

При этом Коломойский уверен, что возможность рейдерских захватов должна быть устранена нынешним правительством.

"Предыдущее Министерство юстиции поощряло рейдерство. Петренко министр был. А нынешний министр юстиции, я думаю, не будет поощрять. Потому что это общая идеология правительства. И для того, чтобы Украина была привлекательной, надо от этого позорного явления избавиться", - уверен бизнесмен.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Офисе президента Владимира Зеленского придумали радикальный метод борьбы с рейдерством.

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Тема
Рейдерство
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина Киев
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Красноармеец Киевский
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