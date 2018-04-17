Повышение "минималки" в Украине: в Минфине сделали неутешительный прогноз

Заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин не видит возможности для пересмотра размера минимальной зарплаты в Украине.

"На сегодня оперативные данные Госказначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют об отсутствии возможности повысить минимальную заплату. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это на 96,9% от утвержденного показателя на первый квартала 2018 года (роспись 199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн", – заявил он, передает "Интерфакс-Украина".

Марченко уточнил, что при повышении "минималки" до 4,2 тыс. грн в месяц с апреля потребовалось бы расширение расходной части бюджета на год минимум на 13 млрд грн.

Эта сумма не учитывает расходов на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, единой тарифной системы. Потому Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на текущий год в 30 млрд грн.

"Во-первых, из-за высокой учетной ставки мы вынуждены заимствовать средства под более высокий процент. Для нас это дополнительные расходы, более дорогое обслуживание государственного долга. Во-вторых, кредитование экономики происходит более медленными темпами, а рост экономики замедляется", – уточнил Марченко.

Кроме того, с начала 2018 года выплата субсидий достигла 33,6 млрд грн – почти половина запланированной суммы.

"Но эту цифру нужно понимать правильно: наибольшие начисления - именно в отопительный сезон, и мы их уже закрыли. Уже рассчитались за октябрь-декабрь прошлого года, частично рассчитались за январь и февраль. Осталось закрыть кредиторскую задолженность за февраль по субсидиям за газ и тепло в сумме 11,3 млрд грн. Сумма начислений за март будет известна позже", – отметил он.

Марченко также добавил, что в мае-июне рассчитывается выплатить все субсидии за отопительный сезон 2017-2018 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, когда ждать повышения "минималки".