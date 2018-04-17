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Повышение "минималки" в Украине: в Минфине сделали неутешительный прогноз

1.8тЧитать новость на украинском

Заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин не видит возможности для пересмотра размера минимальной зарплаты в Украине.

"На сегодня оперативные данные Госказначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют об отсутствии возможности повысить минимальную заплату. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это на 96,9% от утвержденного показателя на первый квартала 2018 года (роспись 199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн", – заявил он, передает "Интерфакс-Украина".

Марченко уточнил, что при повышении "минималки" до 4,2 тыс. грн в месяц с апреля потребовалось бы расширение расходной части бюджета на год минимум на 13 млрд грн.

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Эта сумма не учитывает расходов на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, единой тарифной системы. Потому Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на текущий год в 30 млрд грн.

"Во-первых, из-за высокой учетной ставки мы вынуждены заимствовать средства под более высокий процент. Для нас это дополнительные расходы, более дорогое обслуживание государственного долга. Во-вторых, кредитование экономики происходит более медленными темпами, а рост экономики замедляется", – уточнил Марченко.

Кроме того, с начала 2018 года выплата субсидий достигла 33,6 млрд грн – почти половина запланированной суммы.

"Но эту цифру нужно понимать правильно: наибольшие начисления - именно в отопительный сезон, и мы их уже закрыли. Уже рассчитались за октябрь-декабрь прошлого года, частично рассчитались за январь и февраль. Осталось закрыть кредиторскую задолженность за февраль по субсидиям за газ и тепло в сумме 11,3 млрд грн. Сумма начислений за март будет известна позже", – отметил он.

Марченко также добавил, что в мае-июне рассчитывается выплатить все субсидии за отопительный сезон 2017-2018 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, когда ждать повышения "минималки".

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Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
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