Потеряли $645 млрд: на Западе рассказали о крахе рынка криптовалют

Рынок криптовалют с момента январских пиков упал в четыре раза.

С начала года капитализация криптовалют просела на 645 млрд долларов и достигла отметки в 190 млрд долларов, пишет Bloomberg.

При этом одна из самых популярных криптовалют – биткоин – за последние сутки подешевел до 5887 долларов. Это худший показатель с июня.

Из топ-100 криптовалют, представленных на Coinmarket, все кроме одной, продемонстрировали падение за последние 24 часа.

При этом в конце июля биткоин и другие криптовалюты росли на фоне ожидания решения Комиссии по ценным бумагам США по регистрации ETF-фонда американских предпринимателей Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов.

Предполагалось, что регистрация привлечет в криптовалютный мир новых инвесторов, однако комиссия вновь отказала братьям в регистрации фонда. Это и стало главным фактором нового падения криптовалют.

Новости Бил Гейтс обвалил стоимость биткоина

Кроме того, на рынке растет беспокойство, что предприниматели, организующие сбор инвестиций на свои проекты с помощью ICO, в итоге меняют криптовалюту на фиатные деньги, обесценивая ее еще больше.

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.