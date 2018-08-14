МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

Потеряли $645 млрд: на Западе рассказали о крахе рынка криптовалют

13.2тЧитать новость на украинском

Рынок криптовалют с момента январских пиков упал в четыре раза.

С начала года капитализация криптовалют просела на 645 млрд долларов и достигла отметки в 190 млрд долларов, пишет Bloomberg.

При этом одна из самых популярных криптовалют – биткоин – за последние сутки подешевел до 5887 долларов. Это худший показатель с июня.

Новости
Курс биткоина обрушился: названа причина

Из топ-100 криптовалют, представленных на Coinmarket, все кроме одной, продемонстрировали падение за последние 24 часа.

При этом в конце июля биткоин и другие криптовалюты росли на фоне ожидания решения Комиссии по ценным бумагам США по регистрации ETF-фонда американских предпринимателей Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов.

Предполагалось, что регистрация привлечет в криптовалютный мир новых инвесторов, однако комиссия вновь отказала братьям в регистрации фонда. Это и стало главным фактором нового падения криптовалют.

Новости
Бил Гейтс обвалил стоимость биткоина

Кроме того, на рынке растет беспокойство, что предприниматели, организующие сбор инвестиций на свои проекты с помощью ICO, в итоге меняют криптовалюту на фиатные деньги, обесценивая ее еще больше.

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги