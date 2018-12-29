Пострадает Лукашенко. Чем чреват новый удар России по Украине

Россия ввела новые санкции в отношении Украины, причем “под удар” попал импорт промышленных, сельскохозяйственных товаров и даже средства личной гигиены. В Кремле уверены, что ограничения сделают Украину более cговорчивой и заставят отменить аналогичные запреты для российских товаров.

Обоснованы ли опасения и пострадают ли украинцы — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть?

В своем Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции будут введены из-за аналогичных действий Украины.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", — сказано в сообщении.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", — говорится в сообщении.

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", — добавили в ведомстве.

Отметим, в середине декабря Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Пострадает ли Украина?

Экономический эффект от санкций будет незначительным — уровень экспорта с Россией упадет примерно на 10%. По данным же Государственной службы статистики, за 9 месяцев 2018 года Украина поставила в Россию товаров на 2,7 миллиардов долларов.

“В этом списке есть много товаров, которые мы уже не можем поставлять, часть Россия принципиально не покупает… Да, это может уменьшить экспорт, но всего на 10%, потому что и так он упал. Это не трагедия, падение же будет не на 50%”, — пояснил OBOZREVATEL экономист Александр Охрименко.

Эксперт убежден — в следующем году лидером по импорту украинских товаров станет Польша. С Россией же торговать будем все меньше. При этом в результате санкций пострадает Беларусь.

Дело в том, что практика транзита товаров через Украину в Беларусь, а затем в Россию, набрала популярности с 2014 года. Власти северного соседа быстро сообразили выгоду от такого транзита и начали активно зарабатывать на посредничестве. После же введения санкций, Россия не будет принимать товары произведенные в Украине. Поэтому транзит частично накроется.

Возможно, формулировка новых ограничений является очередным шантажом Кремля президента Беларуси Александра Лукашенко. Отметим, последнее время между двумя странами сложные отношения. В России уже заговорили о “союзном государстве”, прямо намекая на возможность вхождения “братского народа” в состав РФ.

Международник Василий Лаптийчук же считает, санкции могут быть инструментом давления на украинский бизнес перед предстоящими президентскими выборами. Цель — увеличить поддержку пророссийских кандидатов.

“Они ищут производителей санкционных продуктов. Пытаются давить на них персонально, мол перед выборами поддерживайте и инвестируйте в наших кандидатов, а там уже посмотрим”, — сказал Лаптийчук.

Что конкретно запретили?

В санкционный список внесены десятки товаров. Их можно поделить на несколько групп.

Первая — сельхозпродукты.

Хлеб, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао, вафельные пластины, овощи, фрукты, орехи, джемы, желе фруктовое, мармелады, соки, пиво, вино, ликеро-водочная продукция.

Вторая — промышленные товары и оборудование.

Известняк, доломит и прочие известняковые камни, галька, гравий, щебень, разного рода плиты из древесины, турбины паровые и газовые, загрузочные устройства, двигатели, генераторы, дробильные аппараты, провода, трансформаторы.

Третье — другое.

Тракторы, прицепы, оборудование для сахарной промышленности, оборудование для сбора молока. Под санкции попали даже женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия из любого материала.