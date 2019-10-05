Последний союзник Украины устроил неожиданную подлость с "газопроводом Путина"

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" в обход датских вод обойдется "Газпрому" и его партнерам "в сотни миллионов долларов".

Об этом председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сказал во время энергетической конференции в Москве, передает Reuters. Он также признал, что компания все еще надеется на изменение Данией своего решения, которым она запретила прокладывание трубопровода через свою территорию.

Подобные высказывания Зубкова являются первым признанием "Газпрома" в том, что строительство "Северного потока – 2" в обход Дании приведет к значительным денежным затратам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкцийпротив компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирования этого газопровода.

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