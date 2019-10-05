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5 октября • обновлено в 10:18
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Последний союзник Украины устроил неожиданную подлость с "газопроводом Путина"

1.4т Читать материал на украинском

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" в обход датских вод обойдется "Газпрому" и его партнерам "в сотни миллионов долларов".

Об этом председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сказал во время энергетической конференции в Москве, передает Reuters. Он также признал, что компания все еще надеется на изменение Данией своего решения, которым она запретила прокладывание трубопровода через свою территорию.

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Подобные высказывания Зубкова являются первым признанием "Газпрома" в том, что строительство "Северного потока – 2" в обход Дании приведет к значительным денежным затратам.

Последний союзник Украины устроил неожиданную подлость с "газопроводом Путина"

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 Газпром
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосцы! Ну вы смешные: " ..первое признание" Уже год эту тему муссирует мировая пресса! Мюллер 15 марта 19 года заявил " Несмотря на поведение Дании СП-2 будет достроен в срок, хоть и дороже"! Кстати, Дания ещё не приняла окончательное решение.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У Украины только два союзника - вытираны АТО и підводний човен Запоріжжя.
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