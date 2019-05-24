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/Новости экономики

"После выборов": МВФ дал честный ответ о судьбе сотрудничества с Украиной

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Международный валютный фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства в Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Как сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс в ходе брифинга в МВФ 23 мая, при этом миссия в настоящее время ведет конструктивные дискуссии в Киеве о последних событиях и экономической политике, передает "Интерфакс-Украина".

"Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", – сказал он .

Райс отказался комментировать возможное влияние решения о роспуске парламента и заявление об отставке правительства на текущую программу сотрудничества Фонда с Украиной stand by, сославшись на то, что МВФ не комментирует политические события в любой стране.

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться и обсудить наше дальнейшее сотрудничество с Украиной. Как вы знаете, МВФ в последние годы поддерживает тесные партнерские отношения с Украиной и, как я уже сказал, мы будем продолжать обсуждать это дальнейшее сотрудничество после выборов", – подчеркнул представитель Фонда.

"После выборов": МВФ дал честный ответ о судьбе сотрудничества с Украиной

Как сообщал OBOZREVATEL, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ 22 мая появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФУкраинавыборы в Украине
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