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30 января • обновлено в 14:44
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Пошлина на импорт дизтоплива и газа усилит экономический кризис – промышленники

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Предприятия горно-металлургического комплекса Украины выступили против введения дополнительной пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа. По подсчетам экспертов, такой шаг обернется для отрасли дополнительными финансовыми потерями в размере около 300 млн грн в год. Об этом идет речь в обращении предприятий ГМК Украины к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру экономики Тимофею Милованову.

Пошлина на импорт дизтоплива и газа усилит экономический кризис – промышленники

Капитал

Обращение, подписанное президентом ОП "Укрметаллургпром" Александром Каленковым и главой Федерации металлургов Украины Сергеем Беленьким, стало следствием обращения ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргазовидобування" к Минэкономики с предложением провести антисубсидиционное расследование импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа. По мнению подписантов, подобный шаг существенно усложнит положение предприятий ГМК, поскольку эта отрасль потребляет около 7% дизтоплива в Украине, а его стоимость является важной составляющей себестоимости металлургической продукции.

"В последнее время ситуация в ГМК Украины существенно усложнилась как вследствие серьезного и длительного ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых рынках сбыта, так и вследствие неблагоприятной внутренней политики государства. В частности, повышения тарифов, рентной платы и так далее. В результате объемы производства стали в 2019 году являются самыми низкими за всю историю Украины", - отмечено в обращении.

Такая ситуация, объяснили авторы обращения, уже привела к полной остановке Днепровского металлургического завода, агломерационной фабрики Южного ГОК, приостановке производственных мощностей Днепровского металлургического комбината в Каменском и сокращению объемов производства на ряде других предприятий ГМК.

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"В таких условиях любое повышение стоимости топлива ложится грузом на себестоимость промышленной продукции, увеличивая расходную часть производства, "вымывая" оборотные средства предприятия, ограничивая возможности для развития. По предварительным оценкам, в случае внедрения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа российского происхождения, ГМК Украины потеряет около 300 млн грн – как вследствие роста цен на топливо, так и увеличения стоимости сопутствующих услуг и материалов, себестоимость которых зависит от цен на топливо", - объяснили авторы обращения.

По подсчетам экспертов, новая пошлина также приведет к резкому повышению цен на внутреннем рынке Украины – и приведет к увеличению расходов потребителей почти на 13 млрд грн – в связи с чем авторы обращения и просят Кабмин не проводить антисубсидиционное расследование импорта топлива из РФ и не внедрять новую пошлину. Тем более, что оснований для такого расследования нет: с каждым годом объемы импорта дизтоплива из России снижаются, а собственное производство – растет.

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Напомним, металлургическая отрасль является одним из главных работодателей и налогоплательщиков в Украине: на предприятиях ГМК и смежных отраслей работают свыше 700 тысяч украинцев, а суммарные поступления в бюджеты всех уровней от отрасли в 2018 году составили около 15 млрд грн. При этом, металлургия занимает лидерские позиции в экспорте: продажа продукции металлургических предприятий за границу обеспечивает почти 30% валютных поступлений в Украину.

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Тема
ввозная пошлина
Персоны
Алексей Гончарук Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
промышленность Министерство экономического развития и торговли Украины Кабинет министров Украины
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