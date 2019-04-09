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Порошенко потратил более 120 млн на рекламу: что не задекларировал

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Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году задекларировал 122 миллионов гривен расходов на рекламу.

При этом в декларации не конкретизировано за какую именно рекламу глава государства платил – телерекламу, наружную или рекламу в социальных сетях, сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".

По их данным, по крайней мере часть наружной рекламы Порошенко в первой половине 2018 года размещали местные органы власти, а следовательно, финансировали налогоплательщики.

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"К сожалению, декларация Порошенко не позволяет определить, кому именно он платил за рекламу, сколько и за что", – резюмировали представители движения.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президент потратил на благотворительность около 200 млн гривен.

Общая сумма расходов Порошенко на социальную благотворительность и укрепление обороноспособности страны за период с 2014 по 2018 годы превысила 1,2 млрд гривен. Из них на армию – более 500 млн гривен.

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"К сожалению, декларация Порошенко не позволяет определить, кому именно он платил за рекламу, сколько и за что",---Да сам себе платил . А рекламу и так размещали бесплатно ,а кто отказывался ,того объявляли агэнтом крэммля
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