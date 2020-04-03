Главная Новости
4 апреля • обновлено в 00:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Порошенко объявил хорошую новость о банковской системе Украины

Читать материал на украинском

Украинская банковская система выдержала мощный стресс-тест и сейчас является стабильной и ефективною после многих лет банкротства.

Это стало возможным благодаря действиям предыдущей власти, заявил председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Экономическая правда"

"К 2014 году у нас в стране по 85% кредитам не выплачивались проценты, они не возвращались. И началось это во время кризиса 2008 года, когда были выданы большие суммы рефинансирования и они были невозвратные банкам", – рассказал пятый президент Украины.

По его словам, ряд ликвидированных с 2014 года банков, демонстрировал банкротство и коллапс банковской системы.

"В настоящее время я хочу сообщить хорошую новость, эта система выдержала тот мощный стресс-тест, который сейчас запустился против финансовой системы страны. Сегодня гривна укрепилась на 3%. Сейчас банковская система прочная и эффективная в результате тех шагов, которые были сделаны нашей командой в период с 2014 по 2016 года", – сообщил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине 30 крупнейших банков без потрясений переживут ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса и карантином.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

Тема
Банковская система
Персоны
Петр Порошенко Савик Шустер
Место
Украина
Тег
банк
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
8
13
Смешно
12
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
потужний лузер
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гоша Злой, Не ставь себя так высоко. Ты просто *авно
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украинская банковская система выдержала мощный стресс-тест и сейчас является стабильной и ефективною после многих лет банкротства". Простите, а в слове "ефективною" сколько допущено ошибок? Две или три?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На всякий случай: https://prnt.sc/rsjmjc
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги