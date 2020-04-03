Порошенко объявил хорошую новость о банковской системе Украины

Украинская банковская система выдержала мощный стресс-тест и сейчас является стабильной и ефективною после многих лет банкротства.

Это стало возможным благодаря действиям предыдущей власти, заявил председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

Петр Порошенко "Экономическая правда"

"К 2014 году у нас в стране по 85% кредитам не выплачивались проценты, они не возвращались. И началось это во время кризиса 2008 года, когда были выданы большие суммы рефинансирования и они были невозвратные банкам", – рассказал пятый президент Украины.

По его словам, ряд ликвидированных с 2014 года банков, демонстрировал банкротство и коллапс банковской системы.

"В настоящее время я хочу сообщить хорошую новость, эта система выдержала тот мощный стресс-тест, который сейчас запустился против финансовой системы страны. Сегодня гривна укрепилась на 3%. Сейчас банковская система прочная и эффективная в результате тех шагов, которые были сделаны нашей командой в период с 2014 по 2016 года", – сообщил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине 30 крупнейших банков без потрясений переживут ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса и карантином.

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