Иванка Трамп приняла кардинальное решение по бизнесу: что известно

Бренд женской одежды и аксессуаров Ivanka Trump, основанный дочерью президента США Дональда Трампа, прекращает деятельность.

Такое решение Иванка Трамп приняла для того, чтобы избежать конфликта интересов, за что ее часто критиковали.

По ее словам, она намерена сосредоточиться на работе в качестве советника главы Белого дома. Это произошло примерно через год после того, как Иванка отошла от непосредственного руководства компанией, передает CNBC.

Она отстранилась от руководства, чтобы уделить все время работе на должности старшего советника президента США в Белом доме. Тем не менее, весь год дочь Трампа продолжала получать прибыль от своего бренда, а также имела доступ к финансовой информации компании.

Во вторник 24 июля 18 сотрудников компании были проинформированы о закрытии. Иванка сказала, что надеется избежать любых потенциальных конфликтов интересов в будущем и сосредоточиться на своих служебных обязанностях в Вашингтоне. Она также не знает, вернется ли к работе в индустрии моды в будущем.

"Я не знаю, когда вернусь к бизнесу и произойдет ли это вообще, но я знаю, что вся моя деятельность в обозримом будущем будет связана с моей работой в Вашингтоне", —прокомментировала она новость о прекращении деятельности бренда.

Иванка подчеркнула, что ее увлечение модой было очень продуктивным.

"Когда мы впервые запустили этот бренд, никто не мог предсказать, что мы достигнем таких успехов. Но, проработав 17 месяцев в Вашингтоне, я могу точно сказать, что мое внимание в ближайшее время будет занято работой в Белом доме. Поэтому сейчас решение о закрытии бренда — единственный правильный шаг с моей стороны в отношении команды и партнеров", — пояснила дочь Трампа.

Бренд Ivanka Trump, который выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию и обувь, на протяжении всех лет существования – с 2007 года — стабильно показывал рост продаж. Недавно была создана платформа для привлечения покупателей онлайн-продажами.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году компания стала объектом критики. Из-за репутации ксенофоба и шовиниста, которую Трамп обеспечил себе резкими высказываниями во время избирательной кампании, после его победы стали раздаваться призывы бойкотировать продукцию бренда его дочери.

Ранее появилась информация, что Иванка Трамп стремится стать первой женщиной-президентом США.