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29 апреля • обновлено в 17:51
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Польша упростит условия для украинских заробитчан: что изменится

1.8т
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Польское правительство подготовило законопроект "Антикризисный щит 3.0", содержащий новые предложения для украинцев относительно работы на сезонных работах без необходимости получения соответствующего разрешения.

Таким образом польское правительство пытается пойти навстречу польским фермерам, которые неоднократно заявляли, что собирать клубнику и другие ягоды и овощи из-за нехватки работников из Украины будет некому, передает Money.pl.

В частности, руководство Национальной сельскохозяйственной палаты Польши (KRIR) попросило министра иностранных дел вмешаться в ситуацию, по которой сезонные работники из Украины не могут приехать на работу. В своем обращении KRIR ожидает от МИД конкретных действий по открытию польских консульств и визовых центров в Украине и Беларуси для выдачи виз трудовым мигрантам.

Польша упростит условия для украинских заробитчан: что изменится

kp.ua

Первый "Антикризисный щит" предусматривал, что работодатели могут менять условия договоров, подписанных с иностранцами. Однако польское правительство пришел к выводу, что прописано положение недостаточно точным, ведь тогда иностранным работникам нужно было заново получать новые разрешения, чтобы их труд и в дальнейшем считаться легальным. Поэтому в "Антикризисном щите 3.0" польское правительство предусмотрело коррективы. Кроме того, правительство предлагает автоматически продлить срок действия всех документов, выданных ранее иностранцам в Польше. Отмечают, что к началу пандемии коронавируса ежемесячно в Польшу приезжали около 160 000 работников из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись из-за закрытия границ в связи со вспышкой COVID-19, обратно на работу в другие страны.

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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
За такие деньги никто кроме украинцев работать не будет. Негры с любой стороны африки приезжает в Европу получает соц. пакет т. е. Медицинскую страховку, пособие по безработице, соц квартиру или дом в зависимости от количества членов семейства..... Ну даже если пойдёт работать то на равных условиях как француз или немец, поляк.сделали из вас рабов европейских, так ещё и землю скупят. Прыг. Скок. Прыг...не рабы
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