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27 января • обновлено в 10:58
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Польша повысила минималку: как повлияет на зарплаты заробитчан

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Министерство труда Польши повысило минимальную зарплату до 2 600 злотых или 16 500 гривен.

Таким образом, польские минимальные зарплаты за год выросли на 15,6%. Об этом сообщает UBR.

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Прежде всего повышение окладов на себе ощутят такие профессии:

  • сварщики;

  • монтажники металлоконструкций;

  • электрики;

  • квалифицированные строители;

  • водители-дальнобойщики.

В 2018 году в среднем они получали 1 000 евро, а уже к концу 2019 года их средняя зарплата достигла 1500-2000 евро.

Министерство труда Польши повысило минимальную зарплату до 2 600 злотых или 16 500 гривен

Министерство труда Польши повысило минимальную зарплату до 2 600 злотых или 16 500 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

  • В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

  • При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Польша
Тег
минимальная зарплата
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