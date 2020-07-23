Не россияне-олигархи: стало известно, кто купил отель "Днепр"
Аукцион по приватизации отеля "Днепр" могут отменить. Коллаж Обозревателя
Киевскую гостиницу "Днепр" купил соучредитель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируется сделать большой кибеспортивний проект.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Судя по текущему информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" одержали не русские олигархи, а украинские айтишники", – пишет Кохановский.
"Днепр" купили украинские айтишники Facebook Кохановского
По его словам, несколько лет назад он вместе с партнерами задумал большой инфраструктурный киберспортивный проект. Проект должен был стартовать с постройки арены, но партнеры изменили свои планы, увидев возможность приватизации гостиницы "Днепр".
"Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивных элементы: тренировочные зоны, киберспортивные сцены, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players 'lounge", – сказано в сообщении.
Названы новые владельцы "Днепра" Facebook Кохановского
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", которая победила в аукционе.
Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.
По данным СМИ, реальными владельцами гостиницы "Днепра" может быть группа российских бизнесменов.
Позже в Фонде госимущества заявили, что проданный отель "Днепр" по закону не может достаться россиянину. Если победителем окажется гражданин РФ или средства будут иметь российское происхождение, то торги отменят.