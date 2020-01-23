Показал Украину "серой зоной": Зеленского раскритиковали за речь в Давосе

Президент Владимир Зеленский в своей речи на экономическом форуме в Давосе представил Украину "серой зоной", где бизнес не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Также он отметил, что Зеленский даже не пытался предложить потенциальным инвесторам конкретные проекты в Украине.

"Анонсировалось какое-то суперэкстренное заявление. Если это оно и было, то абсолютно не понимаю, что там такого экстренного и нового. Мне не очень понравилось выступление Зеленского, потому что Давос – это экономический форум. В Давос приезжают просить деньги под что-то, а не просто "дайте нам деньги, мы недолюбленные, недоинвестированные, у нас есть то или это". Под конкретные проекты приезжают люди просить деньги", – заявил эксперт.

"Мне еще не понравилась история с "экономическими нянями" – если ты инвестируешь в страну $100 млн, у тебя будет своя "няня" от правительства. Этим заявлением Зеленский подчеркнул, что у нас в Украине, когда ты инвестируешь деньги сюда, невозможно без прямого контакта и жесткой руки вести бизнес. То есть он подчеркнул, что Украина – это "серая зона". Мы вам дадим человека, который будет вас защищать от накатов силовых органов в том числе. Я называю этих людей государственными решалами, а не "нянями", – добавил Тизенгаузен.

По его словам, пока в Украине не будет системно налажена борьба с коррупцией, никто сюда с серьезными инвестициями не зайдет.

Эксперт также прокомментировал поведение некоторых гостей форума, которые вставали и выходили во время речи Зеленского.

"Все поняли, что речь будет обо всем и ни о чем. "Мы такие хорошие, дайте нам денег, пока непонятно под что, но мы очень молодые и у нас все получится". Это не конкретика, люди просто вышли, чтобы пойти на другие панели, где была более предметная узкопрофильная дискуссия", – отметил он.

Как подчеркнул Тизенгаузен, Давос – это не политический, а экономический форум, и высокопарные фразы там "не заходят".

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в швейцарском Давосе стартовал юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. Главная тема форума, который продлится до 24 января, – "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

OBOZREVATEL предлагает текстовую трансляцию Всемирного экономического форума.

Также читайте полный текст речи Владимира Зеленского в Давосе.

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