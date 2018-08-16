Пойдут на обман? В Крыму оккупанты собрались нарушить морской запрет

В оккупированном Крыму так называемые власти собрались до конца осени восстановить паромное сообщение с Турцией. При этом с октября 2017 года в стране существует запрет на прием кораблей из аннексированного полуострова.

Как сообщил ТАСС "гендиректор" госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, паром якобы сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к Крымскому мосту.

"Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция - Крым - Турция… Время, когда запустим, полагаю, будет осенью", - пояснил он.

По словам Волкова, паромная линия будет использоваться для поставок овощей и фруктов из Турции и мяса - из Крыма. "Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждем решения партнеров и подписания договора", - заявил оккупант.

Волков также заявил, что пассажирское морское сообщение с Турцией планируется запустить в 2019 году. При этом стоит отметить, что никаких подробностей о договоренности с турецким правительством он не привел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года Турция запретила своим портам принимать судна из аннексированного Крыма. В частности, запрет касается кораблей под любым флагом. Также в Турции ввели жесткую систему контроля, чтобы не допустить прибытия в свои порты судов, которые побывали в Крыму.