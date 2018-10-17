''Погубит'' банковские карты: Украину предупредили о рисках масштабного нововведения

В Украине к 2019 году полностью внедрят систему мгновенных платежей. Это может снизить интерес к перечислению средств между платежными карточками.

Об этом заявила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Наталия Лапко, передает "Новое время". К 2020 году использование новых стандартов станет обязательным для всех клиентов банков при осуществлении денежных переводов.

"Сейчас мы переходим на стандарт ISO 20022, являющийся основой для мгновенных платежей, и на стандарт IBAN (от international bank account number), позволяющий указывать один реквизит, как указывается во всем мире… Мы к этому идем, впереди – много изменений, и карточка, которая сейчас является платежным инструментом, вскоре может стать не таким прогрессивным инструментом, перевод со счета на счет может ее выжить", – сказала она.

Лапко отметила, что ISO 20022 предполагает возможность отслеживать прохождение платежа на каждом его этапе.

Отметим, что НБУ в конце 2016 года запустил проект по переводу украинской платежной инфраструктуры на данный международный стандарт. Согласно плану проекта, окончательный переход запланирован на октябрь 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что международная электронная платежная система PayPal не хочет заходить в Украину.