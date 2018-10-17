Погасить $10 млрд: в Украине рассказали о проблемах с госдолгом

Украине нужно погасить 1,7 млрд долларов валютных заимствований до конца 2018 года и 9,1 млрд долларов долгов – в 2019 году.

Сейчас основная часть выпадает на облигации внутреннего государственного займа, а в следующем году правительству предстоит гасить долг по еврооблигациям прошлых лет, а также – обязательства перед Международным валютным фондом, сообщает liga.net.

По прогнозам финансистов, с выплатами этого года Украина может справиться и своими силами (часть закроют за счет золотовалютных резервов, часть – рефинансируют), а уже в 2019 году возникнут проблемы.

В частности, в марте придется выплатить традиционный купон по евробондам на 444 млн долларов, в мае – погасить 1 млрд долларов, полученных под госгарантии США в 2015 году.

Еще одно крупное погашение ожидает Украину в сентябре, когда помимо 700 млн долларов погашения еврооблигаций правительству нужно выплатить 600 млн долларов в пользу МВФ. Столько же в этом месяце выпадает на погашение процентов по другим выпускам евробондов.

Эксперты отмечают, что ресурс под выплаты 2019 года Минфин не сможет получить на внутреннем рынке даже под повышенную ставку. По словам старшего экономиста Центра экономической стратегии Ирины Пионтковской, стоимость заимствований, как на внешних, так и на внутреннем рынках, будет прямо зависеть от результатов переговоров Украины с МВФ.

При этом член исполкома Украинского общества финаналитиков Виталий Шапран считает, что обойтись без денег Фонда можно, но это чревато растратой ЗВР и, как следствие, понижением кредитных рейтингов страны.

"Если правительство не хочет платить по 10% годовых, ему нужно живее проводить реформы и брать деньги у МВФ, Мирового Банка, ЕБРР, и ЕС. Источники дешевого финансирования под рукой, нужно лишь приложить усилие", – резюмировал Шапран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина из-за госдолга сократила международные резервы.