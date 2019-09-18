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18 сентября • обновлено в 08:39
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"Поджигатель летел следом": появились новые детали ЧП с домом Гонтаревой

4.1т Читать материал на украинском

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что о поджоге своего дома в поселке Гореничи под Киевом она узнала после звонка охранника.

Про его словам, злоумышленники перебросили устройство через забор и сбежали, пишет LB.ua.

"Это был час ночи по Лондону, три – по Киеву. На участке у нас находился один охранник. Когда пишут, что их было шестеро – полная ерунда, у меня всегда на участке только один охранник. И вот он увидел, как через забор на крышу вдруг полетели какие-то предметы… вроде как большие рюкзаки. Сразу за ними полетел фаер, произошло возгорание. Охранник тут же позвонил нам, в полицию и пожарным. Пожарные долго не ехали, за это время дом успел серьезно выгореть; потом наконец-то начали тушить – час снаружи и еще где-то два часа внутри. Дом сгорел полностью", – говорит Гонтарева.

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Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева

"24"

Она уточнила, что сама зажигательная смесь была в рюкзаках, а то, что ее активизировало, "прилетело" следом.

При этом экс-глава НБУ сказала, что все происходящее было зафиксировано на камеру.

"Поджигатель летел следом": появились новые детали ЧП с домом Гонтаревой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гонтарева заявила, что поджог ее дома в поселке Гореничи под Киевом мог закончиться куда более трагично. Незадолго до случившегося ее сын находился именно там, но за несколько дней до ЧП уехал на учебу.

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина Киев
Тег
НБУ
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Комментарии
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Тарас Бор
Тарас Бор
Лично я ни разу не сомневаюсь,что дом был застрахован.Следовательно,Гонтарева,организовав поджёг,решает две задачи.Собственно,с продажей дома(страховая выплата, возможно,будет даже больше рыночной стоимости) и получение аргумента для предоставления ей политического убежища в Великобритании.
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филипп филипыч
филипп филипыч
обула лохов под лозунги майдана и свалила с баблом))
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
САМА ПОДОЖГЛА, ССУЧКА КРАШЕННАЯ!!! ДЕЛАЕТ ИЗ СЕБЯ МУЧЕНИЦУ... БУДЕШЬ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ, ВОРОВКА!!!
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