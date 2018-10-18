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Подорожание электричества в Украине: реформу предложили кардинально изменить

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В Украине уже в ближайшее время, с целью защиты уязвимого населения, могут изменить реформу поставок электроэнергии.

С предложением изменить законопроект о запуске рынка электроэнергии выступили в Минэнергоугля, по итогам совещания относительно реформы в правительстве, передает пресс-служба ведомства. Реформу предлагается провести постепенно, чтобы переход к рыночным механизмам формирования цен стал менее чувствительным для населения.

Запуск рынка электроэнергии предусматривает свободный выбор гражданами поставщика "тока", безопасность поставок и упрощение порядка заключения договоров.

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Отмечается, что в рамках исправленной реформы для социальных учреждений будет введен специальный режим закупок электроэнергии.

Подорожание электричества в Украине: реформу предложили кардинально изменить

mpe.kmu.gov.ua

"Совершенствование правовых основ работы розничного рынка электрической энергии на законодательном уровне позволит бюджетным учреждениям, в частности учреждениям здравоохранения, образования и науки, а также другим, покупать электрическую энергию у поставщика универсальных услуг, таким образом, социально важные объекты получат гарантированное снабжение электрической энергии по регулируемой цене", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине урегулировали новый механизм формирования цен на электрическую энергию для населения и малых небытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг. Новые тарифы установят 1 декабря 2018 года.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
Министерство энергетики и угольной промышленностиУкраина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Шо хахлы опять хуй в попу засунуть готовы.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Зря татаро-рагули опоры повзрывали,сейчас с Крымом по ""брацки""договорились,может подешевле бы вам продали электричество,там уже две новые ТЭЦ запустили,перепроизводство энергии получается,но это национальная черта рагулей,срать под дверь соседа.
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