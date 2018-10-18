Подорожание электричества в Украине: реформу предложили кардинально изменить

В Украине уже в ближайшее время, с целью защиты уязвимого населения, могут изменить реформу поставок электроэнергии.

С предложением изменить законопроект о запуске рынка электроэнергии выступили в Минэнергоугля, по итогам совещания относительно реформы в правительстве, передает пресс-служба ведомства. Реформу предлагается провести постепенно, чтобы переход к рыночным механизмам формирования цен стал менее чувствительным для населения.

Запуск рынка электроэнергии предусматривает свободный выбор гражданами поставщика "тока", безопасность поставок и упрощение порядка заключения договоров.

Отмечается, что в рамках исправленной реформы для социальных учреждений будет введен специальный режим закупок электроэнергии.

mpe.kmu.gov.ua

"Совершенствование правовых основ работы розничного рынка электрической энергии на законодательном уровне позволит бюджетным учреждениям, в частности учреждениям здравоохранения, образования и науки, а также другим, покупать электрическую энергию у поставщика универсальных услуг, таким образом, социально важные объекты получат гарантированное снабжение электрической энергии по регулируемой цене", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине урегулировали новый механизм формирования цен на электрическую энергию для населения и малых небытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг. Новые тарифы установят 1 декабря 2018 года.