Шмыгаль назвал единственную причину, почему кафе и клубы работают до 23:00

На период карантина заведениям в Украине разрешили работать только до 23:00, чтобы избежать массового скопления людей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Он отметил, что массовые скопления людей повышают вероятность заражения коронавирусом.

"Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, после 23:00. Этого вполне достаточно, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса", – объяснил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что после запрета ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом стабилизировалась, также дают свой результат введение адаптивного карантина и на государственном, и на местном уровнях.

"К сожалению, не происходит падение роста числа заболеваемости. Но в последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент", – резюмировал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине карантин будут продолжать до 2021-го. По данным наших источников, в ближайшее время Кабмин примет решение продлить карантин до сентября нынешнего года, однако такие решения будут утверждаться еще много раз.