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Почему говорите по-русски? – украинцев предупредили о телефонном "разводе" от имени ПриватБанка

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,7 т.
Телефонный развод

Телефонный развод от имени ПриватБанка

Украинцев начали атаковать телефонные мошенники, которые придумали новую схему обмана доверчивых граждан и звонят якобы от имени представителей ПриватБанка.

О сути схемы рассказал на своей странице в Facebook политолог Евгений Магда. Он уточнил, что звонят с номера мобильного оператора Vodafone. Последние цифры – 50-55.

"На русском языке мне начали говорить о якобы осуществленном мною переводе в российский Альфа-банк. Ну и расспрашивать, делал ли я перевод. Напоминание, что у меня есть персональный менеджер банка не сработало... Нету, мол, связи. Затем пошелестело, что я не могу видеть этого перевода в Privat24, потому что они его заблокировали", – рассказал он о сути схемы.

Магда добавил, что сразу спросил у мошенника, почему так-называемый сотрудник государственного банка говорит по-русски?

"Тот говорит "Мы же отдел финансового мониторинга"... На что я спросил, является ли этот отдел частным. Человек повесил трубку, я заблокировал его номер и позвонил в ПриватБанк. Такое" – заключил политолог.

Как работают телефонные мошенники

Как работают телефонные мошенники Facebook Евгения Магды

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей Youtube атаковали с помощью новой мошеннической схемы. Ее организаторы предлагают получить компенсацию за утечку персональных данных в интернете якобы от правительства США.

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  1. /Экономика