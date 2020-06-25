Почему говорите по-русски? – украинцев предупредили о телефонном "разводе" от имени ПриватБанка

Украинцев начали атаковать телефонные мошенники, которые придумали новую схему обмана доверчивых граждан и звонят якобы от имени представителей ПриватБанка.

О сути схемы рассказал на своей странице в Facebook политолог Евгений Магда. Он уточнил, что звонят с номера мобильного оператора Vodafone. Последние цифры – 50-55.

"На русском языке мне начали говорить о якобы осуществленном мною переводе в российский Альфа-банк. Ну и расспрашивать, делал ли я перевод. Напоминание, что у меня есть персональный менеджер банка не сработало... Нету, мол, связи. Затем пошелестело, что я не могу видеть этого перевода в Privat24, потому что они его заблокировали", – рассказал он о сути схемы.

Магда добавил, что сразу спросил у мошенника, почему так-называемый сотрудник государственного банка говорит по-русски?

"Тот говорит "Мы же отдел финансового мониторинга"... На что я спросил, является ли этот отдел частным. Человек повесил трубку, я заблокировал его номер и позвонил в ПриватБанк. Такое" – заключил политолог.

Как работают телефонные мошенники Facebook Евгения Магды

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей Youtube атаковали с помощью новой мошеннической схемы. Ее организаторы предлагают получить компенсацию за утечку персональных данных в интернете якобы от правительства США.