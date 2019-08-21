Поблажки для "евроблях": в МВД внезапно выступили против Зеленского

В Министерстве внутренних дел не считают целесообразным продлевать мораторий на штрафы для авто на еврономерах.

Об этом заявил руководитель главного сервис-центра Министерства внутренних дел (МВД) будущий нардеп Владислав Криклий, передает "Сегодня". Отметим, что его прочат на должность главы Транспортного комитета Верховной Рады.

"Все, кто планировал перерегистрировать свой транспорт, уже это сделали. Я так понимаю, остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов", – отметил Криклий.

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Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождения "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криклий заявил что Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

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