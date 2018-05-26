"Победобесие" нужно отменять": от выходных на какие праздники могла бы отказаться Украина

Украине нужно отменить выходные дни в честь праздников советских времен, а также перенести празднование Рождества на 25 декабря.

Об этом в эфире "Кворума" на ObozTV заявил тайный гость программы.

"Нужно переносить Рождество на день, когда оно отмечается во всем мире. Точно так же нужно отменить остатки таких коммунистических праздников как 8 марта и 9 мая. Достаточно 8 мая, которое отмечается во всей Европе. Собственно, это не праздник, а день памяти. А это "победобесие" нужно отменять", - отметил гость.

По его словам, День международной солидарности трудящихся, который был переименован в Украине в День труда стоит оставить выходным.

"1 мая не совсем коммунистическое, скорее левацкое. В Европе он тоже выходной день и я бы его не трогал. Правильно сделали, что отменили 2 мая. 8 марта можно оставить как праздник, женский день, но без выходного", - добавил он.

Полную версию программы "Кворум" смотрите 26 мая в 18:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Институт национальной памяти выступил с инициативой сократить количество праздничных дней в Украине до десяти. В частности, предлагалось 8 марта и 9 мая оставить праздничными, но сделать их рабочими днями.