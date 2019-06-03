По Украине прокатилась волна "минирований": сколько потерял бизнес

В Украине все чаще в последнее время поступают ложные вызовы о минировании разных общественных мест. Такие звонки ощутимо вредят торговым и бизнес-центрам. Для особо крупных ТРЦ потери могут достигать 490 тыс. евро, как например для ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сказано в материале "Новое Время". Как сообщил совладелец компании ZEEBRA Дмитрий Ермоленко, получить компенсацию за такие звонки невозможно.

"Это форс-мажор, мы платим за аренду помещения, но торговля не ведется", — сообщает эксперт. Так же он признает, что не было ни одного случая, когда бы торговый центр не насчитывал плату за тот период, когда магазин не работает. Так, по предварительным подсчетам ритейлеров, арендодатели выторговывают от 7 до 19 евро в день за один квадратный метр.

"Минимальные потери для небольшого бутика площадью 100 кв. м составляют 700 евро в день, тогда как для крупного магазина площадью 2 тыс. кв. м — 14 тыс. евро в день. В крупном торговом центре потери могут оказаться очень большими. Причем, некоторые из них могут столкнуться с этой проблемой несколько раз в месяц", — сказано в материале.

ТРЦ Ocean Plaza

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве "заминировали" десятки объектов. Среди них был ТЦ "Гулливер", супермаркеты "АТБ" и "Сильпо", гипермаркет "Ашан", а также 11 больниц.

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