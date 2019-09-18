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18 сентября • обновлено в 07:08
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"Плюньте на Украину": в поджоге дома Гонтаревой увидели показательный нюанс

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Журналист Виталий Портников назвал поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой просто воспитательным процессом.

Об этом он написал в своей статье для сайта "Еспресо". По его мнению, таким образом олигархические кланы после недолгих пяти лет относительной свободы вновь возвращают украинское общество к привычному ему состоянию олигархического рабства.

"Гонтарева во время своего пребывания в Нацбанке пошла на санацию банковской системы не от хорошей жизни, а по требованию Запада. Без этой санации, без национализации "Привата" просто не было бы западной финансовой помощи. И без этой помощи украинская экономика просто погибла бы – и это в первую очередь сказалось бы на интересах тех самых "маленьких украинцев", которые потом привели к власти тех, кто ненавидит Гонтареву за то, что она сделала", – написал он.

По мнению Портникова, с помощью таких поджогов остальным чиновникам просто сигнализируют, что слушать нужно не Запад, а самих олигархов.

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"И принимать такие решения, которые не ущемляют наши интересы. Даже в ущерб любым договоренностям с Западом. Даже в ущерб национальным интересам. Если стоит выбор между нашими деньгами и экономикой – плюньте на экономику. Если стоит выбор между нашим желанием зарабатывать в России и Украиной - плюньте на Украину. Украина – ничто. Деньги – все", – сказано в публикации.

Журналист также отметил, что большинство украинских чиновников такой урок "освоит". "А тех, кто окажется не способен усвоить – просто выгонят. Ну или их будет ждать судьба Гонтаревой – хотя отнюдь не у каждого украинского чиновника есть способности и возможности найти работу в Лондоне", – добавил он.

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Дом Гонтаревой подожгли

Как сообщал OBOZREVATEL:

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