"Плохая тема для шуток": у Зеленского оправдались за фразу о снижении тарифов

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, который заявил, что глава государства шутил о снижении тарифов, извинился за свои слова.

На своей странице в Facebook он назвал их "неудачной фразой". По его словам, сказался недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами.

"Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев. На самом деле, президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы", - написал Герус.

Андрей Герус

Также Герус написал, что понижение тарифов будет "комплексным планом", состоящим из множества аспектов:

Снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов. Демонополизация энергетических рынков. Надеюсь и Антимонопольный комитет таки полноценно заработает. Увеличение добычи газа, и привлечения для этого иностранных инвесторов. Отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20% -30%. Пересмотр правил предоставления субсидий, поскольку есть понимание, что некоторые категории населения лишены субсидий несправедливо. Чтобы иметь в бюджете деньги на субсидии, некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций. Энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда. Меньше потребление - меньше платежка. Рост доходов населения, будет уменьшать остроту тарифного вопроса для домохозяйств.

"Кроме того, важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10% -15%, и на электроэнергию на 150%. Наша мысль была, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов относительно энергетических монополий, а также показать, что за хищение тарифных средств наступает ответственность. Насколько я понимаю, наше мнение было учтено", - отметил Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герус заявил, что Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев.

"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил президент в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добыча газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а, может, и больше", – сообщил чиновник.

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