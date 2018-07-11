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МирСпорт

"Платят миллиарды России!" Трамп устроил гневную дискуссию с генсеком НАТО

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В Брюсселе на саммите НАТО состоялась жесткая дискуссия между президентом США Дональдом Трампом и генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает "Европейская правда", в среду, 11 июля, утром были запланированы переговоры политиков. Вопреки обычной практике, журналистам разрешили присутствовать при начале их разговора.

Столтенберг начал встречу с рассказа о том, что расходы всех партнеров на оборону растут, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

Трамп в ответ возразил, что США защищают Европу от России в то время как европейские страны зарабатывают деньги на торговле с РФ.

"Германия поддерживает (НАТО) с затратами чуть более 1%, в то время как фактический вклад США - 4,2%... Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России!" - возмутился он.

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Отмечается, что жалобы президента США связаны с тем, что многие государства-члены НАТО не выполняют обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, как было условлено на саммите в Уэльсе в 2014 году.

Трамп на встрече со Столтенбергом

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"США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, а мы должны защищать их!" - повторил Трамп несколько раз.

Американский президент в рамках саммита НАТО намерен провести встречу один на один с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Трамп обрушился с жесткой критикой в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.

Уже через два дня после его заявления концлер сообщила, что Германия увеличит оборонный бюджет.

Персоны
Йенс СтолтенбергДональд Трамп
Место
США
Объекты
НАТОСША
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Трам натовк європейських бариг,як шкідливого кота носом!І хто скаже що трамп не правий?
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andrei
andrei
Дискуссия дискуссией. Но трампа послали. И достаточно невежливо.
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5
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
andrei, ты кретин? Или как?
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1
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
В этом Трам прав - торгуя с кацапией Европа вооружает ее, давая кацапии дениги на вооружения и США приходится тратить большушие свои деньги для противостояния. Намного проще просто уменьшить выручку кацапии - нет денег, не на что вооружаться. Просто ведь. Этого США и добиваются. И добьются. Скотный Двор Расея превратят в Скотомогильник. Поскорей бы))
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Григоренко Николай, нищая, примитивная, подлая и тупая
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Крым Андрей, Европа будет платить потому, что она помнит как начинал гитлер и чем это для нее кончилось. Для Европы нет никакой разницы между нациской Германией и фашистской рашей. Разница только в том, что раша (в отличии от Германии 1941) очень нищая. Поэтому обойдется для Европы значительно дешевле
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