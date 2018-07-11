"Платят миллиарды России!" Трамп устроил гневную дискуссию с генсеком НАТО

В Брюсселе на саммите НАТО состоялась жесткая дискуссия между президентом США Дональдом Трампом и генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает "Европейская правда", в среду, 11 июля, утром были запланированы переговоры политиков. Вопреки обычной практике, журналистам разрешили присутствовать при начале их разговора.

Столтенберг начал встречу с рассказа о том, что расходы всех партнеров на оборону растут, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

Трамп в ответ возразил, что США защищают Европу от России в то время как европейские страны зарабатывают деньги на торговле с РФ.

"Германия поддерживает (НАТО) с затратами чуть более 1%, в то время как фактический вклад США - 4,2%... Но при этом Германия платит миллиарды евро за газ России!" - возмутился он.

Отмечается, что жалобы президента США связаны с тем, что многие государства-члены НАТО не выполняют обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, как было условлено на саммите в Уэльсе в 2014 году.

Трамп на встрече со Столтенбергом скриншот

"США защищают Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем каждого (в Европе). Мы должны сделать что-то, мы не можем примириться с этим. Это неприемлемо, они платят миллиарды России, а мы должны защищать их!" - повторил Трамп несколько раз.

Американский президент в рамках саммита НАТО намерен провести встречу один на один с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля Трамп обрушился с жесткой критикой в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону.

Уже через два дня после его заявления концлер сообщила, что Германия увеличит оборонный бюджет.