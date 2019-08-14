"Питекантропы из "народной республики": как террористы уничтожают бизнес на Донбассе

В оккупированной Горловке одно из самых знаковых мест города арт-кафе "Аратта", которое было захвачено террористами "ДНР", теперь стоит заброшенным и приходит в упадок.

"Судьба всего неподконтрольного Донбасса на примере отдельно взятого кафе", – сообщил блогер Денис Казанский в Facebook.

"После захвата Горловки боевиками, кафе приглянулось какому-то питекантропу из "народной республики", и тот отжал его у владельца. "Аратту" переименовали в "Блиндаж" и придумали оригинальное меню", – пишет блогер.

В частности, по его словам, в ассортименте кафе появились блюда "Цезарь по-сталински", "Греческий сепаратист", "Теплая печень врага" и другие.

"Конец оказался немного предсказуем. То ли людям не хотелось есть блюда с такими гадкими названиями, то ли в нищем, разграбленном городе просто некому ходить в кафе, но долго "Блиндаж" не продержался. Сейчас кафе стоит закрытое и заброшенное, тротуар перед ним зарастает травой", – заявил Казанский.

Блогер подчеркнул, что даже заполучив чужую собственность бесплатно, террористы не могут эффективно ей управлять.

"В итоге захваченное имущество просто банально уничтожается или бросается за ненадобностью. Здесь разграбили и уничтожили кафе, там целый завод. Но схема одна и та же", – резюмировал он.

В ассортименте кафе появились блюда "Цезарь по-сталински", "Греческий сепаратист", "Теплая печень врага" и другие "Восточный вариант"

Казанский предположил, что людям не хотелось есть блюда с такими названиями "Восточный вариант"

Арт-кафе "Аратта" теперь стоит заброшенным и приходит в упадок "Восточный вариант"

Даже заполучив чужую собственность бесплатно, террористы не могут эффективно ей управлять "Восточный вариант"

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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