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"Питекантропы из "народной республики": как террористы уничтожают бизнес на Донбассе

1.2т Читать материал на украинском

В оккупированной Горловке одно из самых знаковых мест города арт-кафе "Аратта", которое было захвачено террористами "ДНР", теперь стоит заброшенным и приходит в упадок.

"Судьба всего неподконтрольного Донбасса на примере отдельно взятого кафе", – сообщил блогер Денис Казанский в Facebook.

"После захвата Горловки боевиками, кафе приглянулось какому-то питекантропу из "народной республики", и тот отжал его у владельца. "Аратту" переименовали в "Блиндаж" и придумали оригинальное меню", – пишет блогер.

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В частности, по его словам, в ассортименте кафе появились блюда "Цезарь по-сталински", "Греческий сепаратист", "Теплая печень врага" и другие.

"Конец оказался немного предсказуем. То ли людям не хотелось есть блюда с такими гадкими названиями, то ли в нищем, разграбленном городе просто некому ходить в кафе, но долго "Блиндаж" не продержался. Сейчас кафе стоит закрытое и заброшенное, тротуар перед ним зарастает травой", – заявил Казанский.

Блогер подчеркнул, что даже заполучив чужую собственность бесплатно, террористы не могут эффективно ей управлять.

"В итоге захваченное имущество просто банально уничтожается или бросается за ненадобностью. Здесь разграбили и уничтожили кафе, там целый завод. Но схема одна и та же", – резюмировал он.

В ассортименте кафе появились блюда "Цезарь по-сталински", "Греческий сепаратист", "Теплая печень врага" и другие

В ассортименте кафе появились блюда "Цезарь по-сталински", "Греческий сепаратист", "Теплая печень врага" и другие

"Восточный вариант"

Казанский предположил, что людям не хотелось есть блюда с такими названиями

Казанский предположил, что людям не хотелось есть блюда с такими названиями

"Восточный вариант"

Арт-кафе "Аратта" теперь стоит заброшенным и приходит в упадок

Арт-кафе "Аратта" теперь стоит заброшенным и приходит в упадок

"Восточный вариант"

Даже заполучив чужую собственность бесплатно, террористы не могут эффективно ей управлять

Даже заполучив чужую собственность бесплатно, террористы не могут эффективно ей управлять

"Восточный вариант"

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР
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