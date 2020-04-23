Первый транш МВФ будет меньше $2 млрд – Марченко

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net.
Эти средства пойдут на финансирование госбюджета. Всего в 2020 году Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ, уточнил министр.
"Мы ведем переговоры относительно увеличения этой суммы. Надеемся получить первый транш до конца мая, меморандум мы уже согласовали на техническом уровне, осталось выполнить последнее условие и принять банковский закон", – сказал Марченко.
Сотрудничество с МВФ
Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины.
Депутаты Верховной Рады Украины в ближайшее время вряд ли рассмотрят законопроект о ПриватБанке, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев.
Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что были разработаны четыре подхода, которые должны исправить ситуацию с так называемым правочным терроризмом в законе о ПриватБанке.
7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.
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