Первый транш МВФ будет меньше $2 млрд – Марченко

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net.

Эти средства пойдут на финансирование госбюджета. Всего в 2020 году Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ, уточнил министр.

"Мы ведем переговоры относительно увеличения этой суммы. Надеемся получить первый транш до конца мая, меморандум мы уже согласовали на техническом уровне, осталось выполнить последнее условие и принять банковский закон", – сказал Марченко.

Сотрудничество с МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд ожидает скорого утверждения программы расширенного финансирования для Украины.

Депутаты Верховной Рады Украины в ближайшее время вряд ли рассмотрят законопроект о ПриватБанке, рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев.

Ранее вице-спикер Руслан Стефанчук рассказывал, что были разработаны четыре подхода, которые должны исправить ситуацию с так называемым правочным терроризмом в законе о ПриватБанке.

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый антиколомойский законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

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