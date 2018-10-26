"Перевел в Америку. Больших сумм здесь не храню": Коболев о многомиллионной премии

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что всю сумму своей многомиллионной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольме перевел своей маме в США.

В интервью изданию "Левый берег" он пояснил, что на такую меру пришлось пойти из-за опасений об аресте его активов в Украине.

"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?" - спросил Коболев.

При этом глава "Нафтогаза" подтвердил предположение журналиста, что в таком случае все его имущество будет арестовано.

"Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой "Нафтогаза", сейчас открыто огромное количество дел - у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура - все есть. Сами по себе эти расследования - нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск", - пояснил Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получили сразу. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.