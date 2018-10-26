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"Перевел в Америку. Больших сумм здесь не храню": Коболев о многомиллионной премии

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что всю сумму своей многомиллионной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольме перевел своей маме в США.

В интервью изданию "Левый берег" он пояснил, что на такую меру пришлось пойти из-за опасений об аресте его активов в Украине.

"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?" - спросил Коболев.

При этом глава "Нафтогаза" подтвердил предположение журналиста, что в таком случае все его имущество будет арестовано.

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"Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой "Нафтогаза", сейчас открыто огромное количество дел - у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура - все есть. Сами по себе эти расследования - нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск", - пояснил Коболев.

"Перевел в Америку. Больших сумм здесь не храню": Коболев о многомиллионной премии

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получили сразу. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Объект
Нафтогаз Украины
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Самарский Валера
Самарский Валера
рыжий жулик доит кастрюлеголовое быдло,а оно радостно вопит щеневмерлу,и дружно крушит остатке хлева.
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