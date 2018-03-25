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Пенсия для заробитчан: эксперт указал на негатив для Украины

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Экономика Украины попадет в затруднительное положение, если трудовые мигранты пенсионного и предпенсионного возраста будут возвращаться и получать здесь выплаты.

Об этом сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает УНН.

Эксперт объяснил, что с каждым годом процент пенсионеров увеличивается, что накладывает на работающих большой груз.

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“При существовании солидарной пенсионной системы и не развитых частных пенсионных фондов, пенсия может формироваться только из налогов, которые платят работающие украинцы. В Европе эта проблема решается следующим образом — поднятием пенсионного возраста и привлечением молодых трудовых мигрантов, занимающих свободные рабочие места, создаваемые во время экономического роста и балансирующие пенсионную систему в том числе”, - добавил он.

Однако, по словам Воскобойника, для того, чтобы Украина смогла привлекать трудовых мигрантов к себе, ей нужно, чтобы экономика стабильно росла в течение десяти и более лет.

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Как сообщал "Обозреватель", уже вскоре в Украине изменят правила расчета пенсий для "бедных". Коснется это тех, кто имеет большой стаж, но при этом мало зарабатывал. Так, правительство предлагает пересчитать размер их выплат таким образом, чтобы роль стажа при подсчете конечной суммы оказалась выше.

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Темы
Накопительная пенсионная системаПенсионная реформаПовышение зарплат и пенсийПенсия в Украине
Место
Украина
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